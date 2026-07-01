В Волгограде поймали курьера, обокравшего несколько десятков пенсионеров в России

Выяснилось, что потерпевшей поступил звонок от неизвестных, представившихся работниками поликлиники и попросивших назвать смс-код якобы для записи на приём. Женщина выполнила просьбу, после чего с ней связались якобы представители портала Госуслуги и силовых структур, которые сообщили о взломе её аккаунта. Поверив мошенникам, жертва передала свои накопления курьеру под предлогом их дальнейшего декларирования.