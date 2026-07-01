В Петербурге задержали международного контрабандиста: что обнаружили в мороженых тушках тунца

Сотрудники ФСБ обнаружили 500 кг кокаина, который привезли в Санкт-Петербург из Латинской Америки. Также силовики задержали россиянина, причастного к организации международной контрабанды. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» в грузовом контейнере из Эквадора обнаружили и изъяли не менее 500 кг наркотического вещества. Наркотики были спрятаны в легально ввозимых мороженых непотрошеных тушах тунца.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности с участием Федеральной таможенной службы России пресекли 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Российскую Федерацию транзитом через государства Европейского союза.
Позже ФСБ опубликовала видео задержания поставщиков кокаина в Европу на 3,5 млрд рублей.