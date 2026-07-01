В Петербурге задержали международного контрабандиста: что обнаружили в мороженых тушках тунца

Отмечается, что в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» в грузовом контейнере из Эквадора обнаружили и изъяли не менее 500 кг наркотического вещества. Наркотики были спрятаны в легально ввозимых мороженых непотрошеных тушах тунца.