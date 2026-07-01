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В Петербурге задержали международного контрабандиста: что обнаружили в мороженых тушках тунца

В Петербурге задержали организатора поставки наркотиков, изъято 500 кг кокаина.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ обнаружили 500 кг кокаина, который привезли в Санкт-Петербург из Латинской Америки. Также силовики задержали россиянина, причастного к организации международной контрабанды. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что в морском порту «Большой порт Санкт-Петербург» в грузовом контейнере из Эквадора обнаружили и изъяли не менее 500 кг наркотического вещества. Наркотики были спрятаны в легально ввозимых мороженых непотрошеных тушах тунца.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности с участием Федеральной таможенной службы России пресекли 11 фактов контрабанды украинских синтетических наркотиков в Российскую Федерацию транзитом через государства Европейского союза.

Позже ФСБ опубликовала видео задержания поставщиков кокаина в Европу на 3,5 млрд рублей.