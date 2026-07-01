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ВСУ попытались атаковать промзону Будённовска

Владимиров: вражеский БПЛА сбит на подлёте к промзоне в Ставропольском крае.

Источник: Комсомольская правда

Украинский беспилотник сбит на подлете к Будённовску в Ставропольском крае. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что ВСУ пытались атаковать промзону.

«Еще один беспилотник сбит на подлете к промзоне Будённовска. Пострадавших и разрушений нет. В местах падения обломков работают соответствующие службы», — говорится в сообщении от чиновника.

Опасность атаки беспилотников в Ставропольском крае сохраняется, силы ПВО на боевом дежурстве. Ранее KP.RU рассказал, что российские системы ПВО в ночь на 1 июля 2026 года отразили массированную атаку. Отмечается, что всего над разными регионами РФ было уничтожено 179 вражеских воздушных целей.

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