ВСУ попытались атаковать промзону Будённовска

Украинский беспилотник сбит на подлете к Будённовску в Ставропольском крае. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор региона Владимир Владимиров. Он подчеркнул, что ВСУ пытались атаковать промзону.
«Еще один беспилотник сбит на подлете к промзоне Будённовска. Пострадавших и разрушений нет. В местах падения обломков работают соответствующие службы», — говорится в сообщении от чиновника.
Опасность атаки беспилотников в Ставропольском крае сохраняется, силы ПВО на боевом дежурстве. Ранее KP.RU рассказал, что российские системы ПВО в ночь на 1 июля 2026 года отразили массированную атаку. Отмечается, что всего над разными регионами РФ было уничтожено 179 вражеских воздушных целей.