Молодой человек перепрыгнул на велосипеде через пути в столичном метро

Молодой человек 19 лет на трюковом велосипеде перепрыгнул пути на станции метро «Партизанская» в Москве. Его доставили в отдел полиции. Об этом в среду, 1 июля, сообщил Telegram-канал «112».
Парень в метро разогнался на велосипеде и перепрыгнул с одной платформы на другую прямо через пути. Все это было снято на видео и выложено в социальные сети.
В отношении него составили протокол об административном нарушении, говорится в публикации.
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