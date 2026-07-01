ФСБ изъяла полтонны кокаина из контейнера с тунцом в порту Петербурга

Задержан организовавший поставку гражданин России, в отношении которого возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. У него изъяты криптокошельки с суммой около 613 тысяч долларов, 13 премиальных часов стоимостью более 1,3 миллиона долларов и пять элитных автомобилей общей стоимостью не менее 130 миллионов рублей. Фигурант заключен под стражу.