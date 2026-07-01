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ФСБ изъяла полтонны кокаина из контейнера с тунцом в порту Петербурга

В Большом порту Санкт-Петербурга из контейнера с рыбой изъяли 500 кг кокаина, прибывшего из Эквадора. ФСБ задержала гражданина России, организовавшего поставку.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники Федеральной службы безопасности перекрыли крупный международный канал поставок наркотиков из Латинской Америки. В Большом порту Санкт-Петербурга из контейнера с рыбой изъяли полтонны кокаина, организатор контрабанды задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Полтонны кокаина контрабандой прибыли из Эквадора на терминал «Петролеспорт». Запрещенные вещества были спрятаны внутри партии замороженных туш тунца.

Задержан организовавший поставку гражданин России, в отношении которого возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. У него изъяты криптокошельки с суммой около 613 тысяч долларов, 13 премиальных часов стоимостью более 1,3 миллиона долларов и пять элитных автомобилей общей стоимостью не менее 130 миллионов рублей. Фигурант заключен под стражу.