Прокуратура проверит сообщение о стекле в еде детей в игровом центре в Пушкине

Прокуратура начала проверку после того, как в СМИ появилась информация о получении травм детьми в игровом центре развлекательного комплекса в подмосковном Пушкине. В еде малышей нашли кусочки стекла. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.