Прокуратура проверит сообщение о стекле в еде детей в игровом центре в Пушкине

Прокуратура начала проверку после того, как в СМИ появилась информация о получении травм детьми в игровом центре развлекательного комплекса в подмосковном Пушкине. В еде малышей нашли кусочки стекла. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
— Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку действиям сотрудников учреждения, ответственных за безопасность жизни и здоровья детей при организации питания и эксплуатации игрового комплекса, и по ее результатам примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
На момент публикации материла нет информации о количестве пострадавших детей и их состоянии. Обстоятельства произошедшего уточняются.
В июне этого года массовое отравление людей готовой продукцией из гастронома произошло в Астраханской области. Вспышкой инфекции, предварительно, стали рыбные котлеты. Следователи возбудили уголовное дело. Один из отравившихся людей скончался в больнице. Еще 30 человек госпитализировали. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.