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Полтонны кокаина, спрятанного в тушах тунца, нашли в порту Санкт-Петербурга

Силовики обнаружили 500 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга в контейнере с тунцом. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Силовики обнаружили 500 килограммов кокаина в порту Санкт-Петербурга в контейнере с тунцом. Об этом в среду, 1 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Правоохранители задержали причастного к контрабанде наркотиков из Латинской Америки, у него изъяли пять элитных авто на 130 миллионов рублей.

Уточняется, что партию запрещенного вещества пытались сокрыть в легально ввозимых мороженых непотрошеных тушах тунца.

— По месту проживания задержанного обнаружены и изъяты цифровые носители с криптокошельками, содержащими электронные средства платежей на сумму, эквивалентную 613 тысяч долларов США, 13 премиальных наручных часов общей стоимостью свыше 1,3 миллиона долларов США, — цитирует заявление ФСБ РИА Новости.

Ранее в подмосковном Домодедове осудили двух мужчин за производство 58 килограммов запрещенных веществ. Каждого из них отправили за решетку на 16 лет. В частном доме, где располагалась нарколаборатория, нашли 54 килограмма прекурсоров и оружие.

До этого таможенники задержали в аэропорту Жуковский женщину, которая прилетела из Душанбе. Она привезла в Москву наркотики, которые были рассыпаны по ее чемодану. Женщина заявила, что это оберег «от сглаза». Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф на сумму до одного миллиона рублей.

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