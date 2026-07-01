Полтонны кокаина, спрятанного в тушах тунца, нашли в порту Санкт-Петербурга

До этого таможенники задержали в аэропорту Жуковский женщину, которая прилетела из Душанбе. Она привезла в Москву наркотики, которые были рассыпаны по ее чемодану. Женщина заявила, что это оберег «от сглаза». Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы и штраф на сумму до одного миллиона рублей.