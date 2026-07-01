6 дней под завалами: Трёхлетний мальчик чудом выжил после землетрясения в Венесуэле

«Ранним утром во вторник, 30 июня, в здании Лос-Коралес-Гарден в штате Ла-Гуайра был спасён живым трёхлетний мальчик Клибер Моран, пробывший под завалами 6 дней», — заявила Родригес.
По её словам, мальчика по имени Клибер Моран нашли 30 июня в здании Лос-Коралес-Гарден в штате Ла-Гуайра. Его обнаружила группа спасателей из Иордании. Ребёнка сразу доставили в больницу, сейчас врачи помогают ему восстановиться после шести дней без еды и воды.
В Венесуэле продолжается ликвидация последствий разрушительного землетрясения, в результате которого пострадали тысячи человек и были разрушены жилые здания. Среди жертв трагедии оказалась семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо, выступающего за местный клуб «Маритимо». Его близкие ранее числились пропавшими без вести после обрушения дома в районе Плайя-Гранде.
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