На трассе Курск — Эртиль произошла авария, унесшая жизнь подростка

В результате потери контроля иномарка вылетела с дороги в кювет, где перевернулась и столкнулась с деревом. Удар был настолько сильным, что автомобиль мгновенно воспламенился. К моменту прибытия экстренных служб машина была полностью охвачена огнём. Спасти несовершеннолетнего водителя не удалось, он заживо сгорел в салоне. Автомобиль получил критические повреждения и не подлежит восстановлению.