На трассе Курск — Эртиль произошла авария, унесшая жизнь подростка

В Панинском районе Воронежской области, на трассе Курск — Эртиль, в ночь на 30 июня произошла трагическая авария, унесшая жизнь подростка. Около трех часов ночи 17-летний водитель автомобиля Kia Rio, по предварительной информации, не справился с управлением.
В результате потери контроля иномарка вылетела с дороги в кювет, где перевернулась и столкнулась с деревом. Удар был настолько сильным, что автомобиль мгновенно воспламенился. К моменту прибытия экстренных служб машина была полностью охвачена огнём. Спасти несовершеннолетнего водителя не удалось, он заживо сгорел в салоне. Автомобиль получил критические повреждения и не подлежит восстановлению.
Это происшествие стало одним из нескольких резонансных ДТП, произошедших в регионе. Ранее в Краснодаре камера уличного наблюдения зафиксировала другое серьёзное столкновение, в результате которого автомобиль опрокинулся. В отличие от трагедии в Воронежской области, водитель в Краснодаре смог самостоятельно выбраться из покорёженной иномарки до приезда очевидцев. Его состояние не уточняется.
Также стоит отметить другой инцидент, произошедший в Челябинске. Там водитель после того, как его автомобиль перевернулся в воздухе, совершил нападение на прибывшую бригаду скорой медицинской помощи.
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