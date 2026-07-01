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Екатеринбургская таможня изъяла у предпринимателя 32 килограмма «лишних» сережек

На таможенном посту «Малахит» в Екатеринбурге инспекторы выявили крупный перевес в партии бижутерии. Индивидуальный предприниматель задекларировал 13 кг сережек, но в грузе оказалось более 45 кг украшений. Лишние 28 тысяч изделий изъяли, в отношении коммерсанта возбудили административное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники екатеринбургского таможенного поста «Малахит» выявили крупный перевес в партии недорогой бижутерии, которую пытался ввезти индивидуальный предприниматель. Вместо заявленных 13 килограммов украшений в его грузе оказалось более 45. Об этом сообщает «Российская газета».

В декларации коммерсант указал, что везет 13 140 сережек из недрагоценных металлов. Однако во время досмотра инспекторы обнаружили, что в коробках находится почти 41,5 тысячи изделий. «Лишние» 28 тысяч украшений общим весом под 32 килограмма были изъяты и отправлены на ответственное хранение.

В отношении предпринимателя возбудили административное дело, проводится расследование.

Как пояснил и. о. начальника Екатеринбургской таможни Андрей Висимских, у бизнесмена еще есть шанс вернуть свой товар, если суд не примет решение о его конфискации. Для этого импортеру придется оплатить назначенный штраф, должным образом задекларировать всю партию и полностью уплатить таможенные пошлины.