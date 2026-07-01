Екатеринбургская таможня изъяла у предпринимателя 32 килограмма «лишних» сережек

Сотрудники екатеринбургского таможенного поста «Малахит» выявили крупный перевес в партии недорогой бижутерии, которую пытался ввезти индивидуальный предприниматель. Вместо заявленных 13 килограммов украшений в его грузе оказалось более 45. Об этом сообщает «Российская газета».
В декларации коммерсант указал, что везет 13 140 сережек из недрагоценных металлов. Однако во время досмотра инспекторы обнаружили, что в коробках находится почти 41,5 тысячи изделий. «Лишние» 28 тысяч украшений общим весом под 32 килограмма были изъяты и отправлены на ответственное хранение.
В отношении предпринимателя возбудили административное дело, проводится расследование.
Как пояснил и. о. начальника Екатеринбургской таможни Андрей Висимских, у бизнесмена еще есть шанс вернуть свой товар, если суд не примет решение о его конфискации. Для этого импортеру придется оплатить назначенный штраф, должным образом задекларировать всю партию и полностью уплатить таможенные пошлины.