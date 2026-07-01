Екатеринбургская таможня изъяла у предпринимателя 32 килограмма «лишних» сережек

В декларации коммерсант указал, что везет 13 140 сережек из недрагоценных металлов. Однако во время досмотра инспекторы обнаружили, что в коробках находится почти 41,5 тысячи изделий. «Лишние» 28 тысяч украшений общим весом под 32 килограмма были изъяты и отправлены на ответственное хранение.