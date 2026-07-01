Дело возбудили после ДТП с автобусом в Красноярском крае

Уголовное дело возбудили после аварии с пассажирским автобусом под Минусонском, в котором находились 27 детей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Авария произошла 1 июля на 33-м километре трассы «Саяны». По предварительным данным, легковой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе, выехал на сторону автобуса. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса резко изменил направление — машина съехала в кювет и опрокинулась на бок.
В момент аварии в салоне находились 27 детей, двое сопровождающих и водитель. Один ребёнок и взрослый обратились за медицинской помощью — угрозы их жизни нет.
На месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Ранее мы сообщали, что дети-спортсмены ехали в автобусе, который попал в ДТП в Красноярском крае.