Прокуратура просит возбудить дело против адвоката Полозова*

Адвокат находится в розыске с июля прошлого года. Тогда же в отношении Полозова* возбудили уголовное дело о распространении фейков об армии РФ. В феврале этого года обвиняемого заочно осудили на 8,5 года. Помимо этого, ему запретили администрировать сайты в интернете на четыре года.