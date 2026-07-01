Прокуратура просит возбудить дело против адвоката Полозова*

Прокуратура просит возбудить уголовное дело в отношении адвоката Николая Полозова*. Его хотят привлечь к ответственности за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом в среду, 1 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
— Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Полозова* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — рассказала Нефедова.
Мужчину дважды в течение одного года штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Он не ставил необходимые плашки на своих публикациях.
Адвокат находится в розыске с июля прошлого года. Тогда же в отношении Полозова* возбудили уголовное дело о распространении фейков об армии РФ. В феврале этого года обвиняемого заочно осудили на 8,5 года. Помимо этого, ему запретили администрировать сайты в интернете на четыре года.
*Внесен в реестр иностранных агентов и перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.