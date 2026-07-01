Иностранец в Волгограде надругался над ребенком во дворе и попал под суд

Все случилось вечером 27 августа 2025 года. Ребенок гулял с родителями во дворе одного из домов в Советском районе. Внезапно к мальчику подбежал незнакомый мужчина и совершил противоправные действия. Родители сразу заметили это и попытались задержать злоумышленника, но ему удалось сбежать.