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Иностранец в Волгограде надругался над ребенком во дворе и попал под суд

Мужчина напал на мальчика прямо на глазах у родителей, но скрыться не удалось.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде завершили расследование уголовного дела в отношении иностранца, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. Мужчине грозит длительный срок, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

Все случилось вечером 27 августа 2025 года. Ребенок гулял с родителями во дворе одного из домов в Советском районе. Внезапно к мальчику подбежал незнакомый мужчина и совершил противоправные действия. Родители сразу заметили это и попытались задержать злоумышленника, но ему удалось сбежать.

Сотрудники следственного комитета и полиции оперативно сработали и вышли на след подозреваемого. Им оказался иностранный гражданин, который приехал в Волгоград в июне 2025 года.

Сейчас расследование закончено. Все материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит наказание по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Максимальный срок по этой статье — до 20 лет лишения свободы.