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Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Шебекинский городской округ погиб один мирный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Во время целенаправленного удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель», — говорится в заявлении Шуваева.

Как уточнил глава региона, в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 14 человек. Шестеро из них остаются на лечении в стационарах.

Согласно данным Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 179 беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Перехваты были осуществлены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областях.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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