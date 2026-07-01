Мирный житель погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

«Во время целенаправленного удара ВСУ в Шебекинском округе погиб мирный житель», — говорится в заявлении Шуваева.
Как уточнил глава региона, в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Ракитянском и Шебекинском округах ранения получили 14 человек. Шестеро из них остаются на лечении в стационарах.
Согласно данным Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 179 беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Перехваты были осуществлены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областях.