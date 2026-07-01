Мигрант-насильник, напавший на 14-летнего школьника, идет под суд

Вечером 27 августа мужчина, приехавший в Волгоградскую область из ближнего зарубежья всего два месяца назад, напал на подростка в одном из дворов Советского района. Мигрант — насильник надругался над школьником, надеясь остаться незамеченным. Однако отец ребенка быстро понял, что произошло, и попытался задержать нападавшего.