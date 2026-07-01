Суд в Москве рассмотрит дело об убийстве прохожего в переходе метро в 2002 году

Злоумышленники напали на незнакомого им мужчину. От полученных травм он скончался на месте, а подозреваемые скрылись. Одного из них удалось поймать спустя годы. Мужчина даже сменил фамилию, но это ему не помогло. Следователи предъявили фигуранту обвинение. По решению суда его отправили в СИЗО. Дело соучастника преступления выделили в отдельное производство.