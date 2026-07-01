Суд в Москве рассмотрит дело об убийстве прохожего в переходе метро в 2002 году

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
Злоумышленники напали на незнакомого им мужчину. От полученных травм он скончался на месте, а подозреваемые скрылись. Одного из них удалось поймать спустя годы. Мужчина даже сменил фамилию, но это ему не помогло. Следователи предъявили фигуранту обвинение. По решению суда его отправили в СИЗО. Дело соучастника преступления выделили в отдельное производство.
В конце июня московский суд вынес приговор москвичу за убийство 24-летней давности. Злоумышленник зарезал прохожего около дома на Боровском шоссе в августе 2001 года. Мужчина долгое время скрывался от следствия, но его удалось задержать. Обвиняемого отправили за решетку на 19 лет.