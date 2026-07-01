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Житель Сосновоборска признался в наличии «запрещенки» в авто и теперь ждет суда

Житель Сосновоборска спрятал в своем авто наркотик и теперь ждет суда.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске перед судом предстанет житель Сосновоборска. 26-летнего горожанина поймали с наркотиками. В мае 2026 года парень возвращался на своем авто из Енисейска домой. По дороге он заказал наркотическое средство и поехал в Октябрьский район Красноярска. Сверток с «запрещенкой» он спрятал под чехол пассажирского сиденья и продолжил путь в Сосновоборск.

На улице Дубровинского его остановили госавтоинспекторы. На вопрос о наличии запрещенных веществ водитель сразу признался, что под сиденьем находится сверток.

Автомобиль жителя края арестован. Ему утвердили обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в значительном размере. Вскоре он предстанет перед судом.