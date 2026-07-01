Житель Сосновоборска признался в наличии «запрещенки» в авто и теперь ждет суда

В Красноярске перед судом предстанет житель Сосновоборска. 26-летнего горожанина поймали с наркотиками. В мае 2026 года парень возвращался на своем авто из Енисейска домой. По дороге он заказал наркотическое средство и поехал в Октябрьский район Красноярска. Сверток с «запрещенкой» он спрятал под чехол пассажирского сиденья и продолжил путь в Сосновоборск.