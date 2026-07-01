Иностранца-извращенца будут судить в Волгограде

Волгоградский Следственный Комитет завершил расследование дела иностранного гражданина после обвинения в преступлении против половой неприкосновенности малолетнего. Уголовное дело направили в суд. В Волгограде расследование завершил следственный отдел по Советскому району города.
В Волгоградском Следкоме прокомментировали: вечером 27 августа 2025 года во дворе Советского района Волгограда к ребенку подбежал неизвестный мужчина. Фигурант, как считают следователи, совершил противоправные действия. Родители ребенка заметили происходящее, отец попытался задержать мужчину, но тот скрылся.
Позже сотрудники следственного подразделения СК России и полиции задержали подозреваемого. Им оказался иностранный гражданин, который прибыл в Волгоград в июне 2025 года. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ.
«Расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в следственном управлении СК России по региону.
После передачи дела в суд дальнейшее рассмотрение пройдет в установленном порядке.
Ранее сообщалось об убийстве женщины в Палласовском районе Волгоградской области.