Иностранца-извращенца будут судить в Волгограде

Позже сотрудники следственного подразделения СК России и полиции задержали подозреваемого. Им оказался иностранный гражданин, который прибыл в Волгоград в июне 2025 года. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ.