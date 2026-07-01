Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников на подлете к Москве

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
Спустя две минуты он добавил, что средства ПВО ликвидировали еще три БПЛА. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Собянин 30 июня рассказал, что силы противовоздушной обороны ПВО с вечера понедельника, 29 июня, сбили 61 беспилотник на подлете к Москве. Также под удары попало Подмосковье. Силы ПВО и радиоэлектронной борьбы к утру отразили атаку 60 БПЛА, сообщал губернатор Андрей Воробьев.
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