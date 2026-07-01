Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области осудят отца 12-летнего сына, насметь сбившего на мопеде человека

Житель Петропавловского района передал ключи от транспорта ребенку, не имеющему прав.

Источник: Комсомольская правда

В Петропавловском районе Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины. Его подозревают в вовлечении 12-летнего сына в опасные для жизни действия (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом 1 июля рассказали в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, осенью 2025 года отец систематически давал своему сыну ключи от мопеда, позволяя тому передвигаться по дорогам общего пользования, несмотря на отсутствие у ребенка водительского удостоверения.

В октябре 2025 года подросток в очередной раз сел за руль, но не справился с управлением и сбил пешехода. От полученных травм пострадавший скончался в больнице. Сам несовершеннолетний также пострадал в аварии и нуждался в медицинской помощи.

В Следственном управлении отметили, что по факту гибели пешехода правоохранителями уже дана правовая оценка. Сейчас по делу проводятся следственные мероприятия для сбора и закрепления доказательств.

Ведомство обращает внимание родителей на то, что мопеды, скутеры и мотоциклы являются источниками повышенной опасности. Управление ими требует прав, навыков и защитной экипировки. Если взрослые приобретают или дают такой транспорт детям, это может быть расценено как уголовное преступление, а за последствия ДТП, помимо административной, грозит и уголовная ответственность.