18-летний курьер выманил у бабушки из Волгоградской области 1 млн рублей

75-летняя жительница Ленинска обратилась в полицию с заявлением. Она рассказала, что почти две недели ей названивали на домашний телефон незнакомцы, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Сначала они выведали, сколько у бабушки накоплений, а потом принялись обрабатывать. Под предлогом «декларирования» денег они убедили пенсионерку собрать все сбережения и передать курьеру, который приедет к дому.