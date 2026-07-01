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В Якутске катер врезался в берег, есть пострадавшие

В Якутске на протоке реки Лена маломерное судно Rinker с десятью людьми на полной скорости врезалось в берег. В результате происшествия травмы получили три пассажира, им оперативно вызвали скорую помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На протоке реки Лена в Якутске произошло происшествие на воде: маломерное судно с десятью людьми на борту на полной скорости врезалось в береговую линию. В результате инцидента травмы получили три человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел во вторник в районе 202-го микрорайона города. Катер марки Rinker, на борту которого находились судоводитель и девять пассажиров, во время движения совершил наезд на берег. Пострадавшим пассажирам оперативно вызвали скорую помощь, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Следователи СКР начали процессуальную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Как дополнительно сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, надзорное ведомство также организовало собственную проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства и технические причины столкновения.