В Якутске катер врезался в берег, есть пострадавшие

На протоке реки Лена в Якутске произошло происшествие на воде: маломерное судно с десятью людьми на борту на полной скорости врезалось в береговую линию. В результате инцидента травмы получили три человека. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.