В Испании более 40 человек пострадали при столкновении автобуса со зданием

В каталонском городе Льейда пассажирский автобус врезался в жилое здание. В результате аварии травмы получили по меньшей мере 43 человека, состояние четверых из них оценивается как критическое. Об этом сообщает испанское агентство Europa Press со ссылкой на Службу медицинской помощи Каталонии (SEM).
Инцидент произошел около 7:16 по местному времени на улице Рамбла Ферран — вскоре после того, как автобус выехал с автовокзала. Как рассказал один из пассажиров, водитель был новичком и проходил обучение с инструктором.
После инцидента власти Каталонии активировали план гражданской защиты PROCICAT. На месте работали 11−12 пожарных расчетов, медицинский вертолет и команда психологов. Все пострадавшие были оперативно доставлены в больницу Arnau de Vilanova и центр первичной помощи CUAP.