В Волгоградской области 58 тыс. ветеранов воспользовались поддержкой СФР

— Это льготы по пенсионному обеспечению, меры поддержки по оплате жилых помещений, пенсии по инвалидности, бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). В эту сумму также входит компенсация за социальные услуги: лекарства, преимущественное обеспечение путёвками на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках и проезд на междугородном транспорте к месту лечения, — сообщили в пресс-службе фонда.