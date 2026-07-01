В Перми устраняют последствия ливня 30 июня

Последствия ливня, затопившего Пермь 30 июня, устраняются сообщил глава города.
«Все подземные переходы и ливневые канализации, которые были затоплены, сейчас чистим, чтобы как можно скорее привести их в порядок. Помимо этого, было много поваленных деревьев, большую часть из них уже убрали ночью», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
Дорожным службам поручено очистить проезжую часть и парковочные карманы от грязи, песка и земли.
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Центральная набережная получила два серьёзных повреждения. Подрядчик должен 1 июля расчистить проходы для горожан и за две недели восстановят склон. Будут проведены работы для перенаправления потоков воды, чтобы она не заливала набережную.
Ограничено движение на бывшем трамвайном мосту в Разгуляе. Здесь подмыло склоны. Также перекрыта часть экотропы в парке «Разгуляй». Восстановительные работы проведут дорожные и коммунальные службы.
О ходе восстановительных работ исполнители будут докладывать на ежедневных штабах.
Напомним, в Перми из-за ливня было остановлено движение пригородных электричек.