В Перми устраняют последствия ливня 30 июня

«Все подземные переходы и ливневые канализации, которые были затоплены, сейчас чистим, чтобы как можно скорее привести их в порядок. Помимо этого, было много поваленных деревьев, большую часть из них уже убрали ночью», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин.