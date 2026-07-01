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Курьер забрал у жительницы Воронежа 2,4 млн рублей и 2 тысячи долларов

21-летний пособник телефонных мошенников задержан.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Воронежу задержали 21-летнего местного жителя. Он подозревается в пособничестве телефонным аферистам.

В начале июня текущего года 52-летней жительнице областного центра позвонили лжесотрудники «Госуслуг», «ФСБ» и «Росфинмониторинга». Они запугали женщину взломом аккаунта и переводами денег в «недружественное государство», убедив обналичить все сбережения. Потерпевшая приехала к торговому центру и передала курьеру 2,4 миллиона рублей и 2 тысячи долларов США.

Оперативники вычислили пособника по камерам видеонаблюдения. Задержанный признался, что нашел подработку в интернете: забирал наличные и переводил их кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Полиция просит откликнуться других возможных пострадавших от действий этого гражданина. Обращаться можно в УМВД по г. Воронежу по телефонам: 269−63−02, 269−64−02, 8−906−599−99−68.

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