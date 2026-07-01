Курьер забрал у жительницы Воронежа 2,4 млн рублей и 2 тысячи долларов

Оперативники вычислили пособника по камерам видеонаблюдения. Задержанный признался, что нашел подработку в интернете: забирал наличные и переводил их кураторам через криптообменник. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.