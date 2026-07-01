Мать рассказала, как водитель автобуса после ДТП под Красноярском спасал детей

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Красноярском крае, проявил мужество и начал спасать детей сразу после аварии. Такой информацией с РЕН ТВ поделилась мать мальчика, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.
По ее словам, водитель автобуса разбил лобовое стекло, чтобы эвакуировать детей из салона. Именно благодаря его слаженным действиям удалось избежать жертв.
При этом женщина пока не знает, как себя чувствует госпитализированный мальчик.
«Я не знаю, как он себя чувствует. У них нет ни телефонов, ни вещей. Все в автобусе осталось», — добавила мать ребенка.
Напомним, серьезное ДТП с участием автобуса, перевозившего 27 детей, произошло в Красноярском крае 1 июля.
Чтобы избежать лобового столкновения с легковым автомобилем Kia Sportage, водитель которого уснул за рулем и выехал на встречку, шофер автобуса совершил резкий маневр, что привело к опрокидыванию транспорта.
Находившиеся в салоне автобуса дети возвращались из спортивного лагеря «Чемпион». Кроме мальчика в ДТП также пострадала сопровождавшая их женщина-медик. Ее тоже доставили в больницу.