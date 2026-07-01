Срочный доклад по делу о ДТП с детским автобусом затребовал Александр Бастрыкин

Напомним, авария произошла утром 1 июля на 33-м километре трассы «Саяны». Здесь навстречу автобусу, где находились 27 детей, вылетела иномарка. Водителю пришлось вырулить вправо, транспорт перевернулся. В итоге травмы получили два человека, ребенок и взрослый. Но если бы не реакция водителя, пострадавших было бы больше.