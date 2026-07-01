Срочный доклад по делу о ДТП с детским автобусом затребовал Александр Бастрыкин

Доклад о расследовании обстоятельств ДТП с детским автобусом, в котором пострадали два человека, затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.
Напомним, авария произошла утром 1 июля на 33-м километре трассы «Саяны». Здесь навстречу автобусу, где находились 27 детей, вылетела иномарка. Водителю пришлось вырулить вправо, транспорт перевернулся. В итоге травмы получили два человека, ребенок и взрослый. Но если бы не реакция водителя, пострадавших было бы больше.
В тот же день — спустя несколько часов — СК возбудил уголовное дело по признакам статьи 238, ч.1 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Все дети — а пассажирами автобуса были юные спортсмены из лагеря «Чемпион», возвращавшиеся домой после смены — в безопасности. Угрозы жизни нет.
Меж тем расследование продолжается, и Председатель СКР держит его на контроле. Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о том, как продвигается дело.
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