Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Срочный доклад по делу о ДТП с детским автобусом затребовал Александр Бастрыкин

В ходе аварии на мокрой трассе пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

Доклад о расследовании обстоятельств ДТП с детским автобусом, в котором пострадали два человека, затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Напомним, авария произошла утром 1 июля на 33-м километре трассы «Саяны». Здесь навстречу автобусу, где находились 27 детей, вылетела иномарка. Водителю пришлось вырулить вправо, транспорт перевернулся. В итоге травмы получили два человека, ребенок и взрослый. Но если бы не реакция водителя, пострадавших было бы больше.

В тот же день — спустя несколько часов — СК возбудил уголовное дело по признакам статьи 238, ч.1 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Все дети — а пассажирами автобуса были юные спортсмены из лагеря «Чемпион», возвращавшиеся домой после смены — в безопасности. Угрозы жизни нет.

Меж тем расследование продолжается, и Председатель СКР держит его на контроле. Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о том, как продвигается дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

СК показал, что творилось в автобусе с детьми после ДТП в Красноярском крае.

Стало известно о состоянии всех детей после ДТП с автобусом в Красноярском крае.