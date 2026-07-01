СК показал фото белоруса, обманувшего 26 человек при покупке автозапчастей

Следственный комитет показал фото белоруса, обманувшего 26 человек при покупке автозапчастей.
В июле 2025 года 26-летний житель Сморгони под вымышленными данными создал учетную запись в Telegram, чтобы мониторить тематические сообщества, где белорусы искали автозапчасти. Не имея в наличии необходимого товара, мужчина откликался на объявления. Для подтверждения он отправлял фото деталей из интернета, предлагая низкую стоимость и быструю доставку. Единственным требованием сделки был задаток от 20 до 50 рублей. После поступления денег на счет, фигурант переставал выходить на связь и удалял переписки.
Через несколько месяцев, опасаясь разоблачения и стремясь избежать уголовной ответственности, мужчина удалил свой аккаунт в мессенджере. Однако к этому моменту пострадавшие белорусы уже начали обращаться в милицию.
«На данный момент по делу признаны потерпевшими 26 человек из разных регионов страны, сумма ущерба составила свыше 800 рублей», — сообщили в ведомстве.
И уточнили, что полученные преступным путем деньги житель Сморгони проиграл на ставках.
Мужчина полностью признал свою вину. Как признался фигурант, жертв он искал в сообществе «Барахолка.OPELCLUB.BY» и предлагал им приобрести у него автозапчасти. Как выяснилось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество по аналогичной схеме.
В отношении белоруса заведено уголовное дело по части 2 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное повторно.
Следователи предполагают, что пострадавших от противоправной деятельности мужчины может быть больше. И просят белорусов сообщить информацию по указанным телефонам: (80152) 72−40−40, (80152) 72−42−79.
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