СК показал фото белоруса, обманувшего 26 человек при покупке автозапчастей

В июле 2025 года 26-летний житель Сморгони под вымышленными данными создал учетную запись в Telegram, чтобы мониторить тематические сообщества, где белорусы искали автозапчасти. Не имея в наличии необходимого товара, мужчина откликался на объявления. Для подтверждения он отправлял фото деталей из интернета, предлагая низкую стоимость и быструю доставку. Единственным требованием сделки был задаток от 20 до 50 рублей. После поступления денег на счет, фигурант переставал выходить на связь и удалял переписки.