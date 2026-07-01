Три протокола составили на виновницу ДТП с автобусом в Красноярском крае

Водитель легкового автомобиля, уснувшая за рулём и спровоцировавшая аварию с пассажирским автобусом в Минусинском округе, привлечена к административной ответственности. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Сотрудники ГАИ составили в отношении женщины три протокола по статьям КоАП — за управление неисправным транспортным средством, отсутствие полиса ОСАГО и непристёгнутый ремень безопасности. Сумма штрафов варьируется от 500 до полутора тысяч рублей.
Напомним, 1 июля автобус, перевозивший 27 детей и трёх взрослых, следовал по трассе «Саяны» в сторону Минусинска. На встречную полосу выехал легковой автомобиль, водитель которого уснула за рулём. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса вывернул руль, машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. Два человека пострадали и находятся под амбулаторным наблюдением.
Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.
Ранее мы сообщали, что стали известны подробности ДТП с автобусом в Красноярском крае.