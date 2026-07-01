Три протокола составили на виновницу ДТП с автобусом в Красноярском крае

Напомним, 1 июля автобус, перевозивший 27 детей и трёх взрослых, следовал по трассе «Саяны» в сторону Минусинска. На встречную полосу выехал легковой автомобиль, водитель которого уснула за рулём. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса вывернул руль, машина съехала в кювет и опрокинулась на бок. Два человека пострадали и находятся под амбулаторным наблюдением.