Опасность селя: жителей района Алматы срочно эвакуируют

В Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) заявили, что в связи с селеопасной обстановкой в Наурызбайском районе «проводится превентивная эвакуация жителей, проживающих вдоль русла реки Аксай».
«Для обеспечения безопасности граждан они временно размещаются в пунктах приема населения, развернутых на базе школ Наурызбайского района», — говорится в сообщении.
МЧС развернут оперативный штаб, работают службы гражданской защиты. Открыта горячая линия по номеру:
Все мероприятия проводятся в плановом порядке, ситуация находится под контролем.
На телефоны жителей Наурызбайского района Алматы ранее пришло «национальное оповещение» об угрозе подтопления.
«Казгидромет» распространил предупреждение о том, что в связи с прогнозируемыми сильными осадками в горах Алматы сохраняется угроза формирования селевых потоков.