Где ребенок? Пропавшая с дочкой женщина попала в объективы камер одна

В Красноярском крае пропали женщина и ее пятилетняя дочь. Их ищут в разных городах уже несколько дней. Опасение вызывает то, что на камеры уличного наблюдения попала одна мать, ребенка при ней не было. А в регионе сейчас сложные погодные условия — жара постоянно сменяется грозами и ливнями. Волонтеры бьют тревогу и усиленно распространяют ориентировки. Но это пока не дает результата.
Подробности — в материале корреспондента krsk.aif.ru.
Ситуация тревожная.
«Нужна ваша помощь в распространении информации о потерявшихся. Ситуация очень тревожная», — обратилась в редакцию руководитель группы волонтеров «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.
34-летняя жительница Ачинска Екатерина Намени вместе с дочерью Лилией ушли из дома 27 июня. Заявление в полицию о пропаже подал муж.
Сначала женщину с ребенком искали в родном городе. Там их фиксировали камеры видеонаблюдения. Через некоторое время появилась информация, что они могут быть в Красноярске. Здесь на видео камер попала женщина. Но она была уже без девочки.
«Вот это и вызывает сильную тревогу. Где девочка? Если мать ее с кем-то оставила, то почему этот кто-то молчит? Ведь о пропаже написали уже все местные СМИ, есть ориентировки в соцсетях, листовки расклеены по городам», — объяснила Светлана.
К тому же в крае сейчас стоит очень переменчивая погода — то жара, то ливни с раскатами грома и сильный ветер. При таких условиях возникают дополнительные опасности.
Шла к железной дороге.
Известно, что женщина была на окраине города — дальше поля, коттеджные и дачные поселки.
«Одета женщина ярко — голубая ветровка и белые брюки, должна быть заметна. При этом шла она в сторону железной дороги. Там начинается уже лесополоса. Мы с ребятами выезжали не место, искали. Но пока — ничего», — рассказала поисковик.
Не ссорились?
В ГУ МВД по Красноярскому краю нам рассказали, что их сотрудники продолжают поиски. По данным полиции, женщина и раньше уходила из дома, но одна. При этом семья характеризуется положительно. Муж уверяет, что накануне ссор никаких не было.
«В настоящее время созданы поисковые группы из числа полицейских, ориентировка на мать и ребёнка передана всем наружным нарядам полиции. Сотрудники органов внутренних дел проверяют круг общения без вести пропавших», — сообщили в полиции.
А волонтеры-поисковики через соцсети призывают жителей Красноярска помочь с поисками.
«Просим просмотреть записи авторегистраторов и камер видеонаблюдения, установленных на домах и во дворах с 27 по 30 июня 2026 года включительно, а так же откликнуться жителей города! Возможно, кто-то видел пропавших! Особое внимание: ул. Калинина, Норильская, Гросовцев от ул. Калинина, д. 175 до СНТ “Лужок”», — указано в ориентировках.
Напомним, в тайге Красноярского края девять месяцев назад пропали супруги Усольцевы с пятилетней дочерью. Многочисленные поиски не дали результата. На месте пропажи семьи нашли только сломанную палку для ходьбы. Сейчас проводится экспертиза, криминалисты выясняют — мог ли этот предмет принадлежать кому-то из Усольцевых.