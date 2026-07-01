Где ребенок? Пропавшая с дочкой женщина попала в объективы камер одна

В Красноярском крае пропали женщина и ее пятилетняя дочь. Их ищут в разных городах уже несколько дней. Опасение вызывает то, что на камеры уличного наблюдения попала одна мать, ребенка при ней не было. А в регионе сейчас сложные погодные условия — жара постоянно сменяется грозами и ливнями. Волонтеры бьют тревогу и усиленно распространяют ориентировки. Но это пока не дает результата.