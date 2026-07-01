Хинштейн: в Курской области при разминировании погиб взрывотехник Росгвардии

В городе Рыльске Курской области погиб сотрудник ОМОН Росгвардии, пытавшийся обезвредить сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Еще один сотрудник полиции получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Инцидент произошел в Рыльске, где на территории двух площадей были обнаружены разбросанные взрывоопасные предметы. При попытке разминировать боевую часть одного из устройств произошла детонация.
От полученных травм взрывотехник ОМОН погиб на месте. Находившийся рядом полицейский получил ранения и был госпитализирован.
В настоящее время на территории Курской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.