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Хинштейн: в Курской области при разминировании погиб взрывотехник Росгвардии

Губернатор Курской области сообщил о гибели взрывотехника ОМОН в городе Рыльске. Специалист пытался разминировать боевую часть, сброшенную с беспилотного летательного аппарата, однако произошла детонация. От полученных травм сотрудник Росгвардии скончался на месте. Еще один полицейский получил ранения и был доставлен в больницу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Рыльске Курской области погиб сотрудник ОМОН Росгвардии, пытавшийся обезвредить сброшенное с беспилотника взрывное устройство. Еще один сотрудник полиции получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошел в Рыльске, где на территории двух площадей были обнаружены разбросанные взрывоопасные предметы. При попытке разминировать боевую часть одного из устройств произошла детонация.

От полученных травм взрывотехник ОМОН погиб на месте. Находившийся рядом полицейский получил ранения и был госпитализирован.

В настоящее время на территории Курской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.

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