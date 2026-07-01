Хинштейн: в Курской области при разминировании погиб взрывотехник Росгвардии

Губернатор Курской области сообщил о гибели взрывотехника ОМОН в городе Рыльске. Специалист пытался разминировать боевую часть, сброшенную с беспилотного летательного аппарата, однако произошла детонация. От полученных травм сотрудник Росгвардии скончался на месте. Еще один полицейский получил ранения и был доставлен в больницу.