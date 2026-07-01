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Велосипедистка пострадала в ДТП в Нижнем Новгороде

Пострадавшую госпитализировали в больницу имени Семашко.

В Приокском районе Нижнего Новгорода произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием велосипедистки и легкового автомобиля. Данные о случившемся предоставила пресс‑служба регионального УГИБДД.

Инцидент зафиксирован вечером 30 июня вблизи дома № 9 на улице Медицинской. 25‑летняя девушка, передвигавшаяся на велосипеде, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. В этот момент её сбил автомобиль «Шкода», которым управлял 20‑летний водитель. Пострадавшую госпитализировали в больницу имени Семашко.

Ранее пешехода госпитализировали после ДТП в Нижнем Новгороде.