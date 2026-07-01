Велосипедистка пострадала в ДТП в Нижнем Новгороде

Инцидент зафиксирован вечером 30 июня вблизи дома № 9 на улице Медицинской. 25‑летняя девушка, передвигавшаяся на велосипеде, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись. В этот момент её сбил автомобиль «Шкода», которым управлял 20‑летний водитель. Пострадавшую госпитализировали в больницу имени Семашко.