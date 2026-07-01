Пожизненный срок грозит нижегородцу за попытку сбыта 2 кг метадона

Перед судом предстанет житель Нижнего Новгорода, обвиняемый в покушении на сбыт особо крупной партии наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
По версии следствия, обвиняемый нашёл в интернете работу по фасовке и распространению запрещённых веществ через тайники-закладки на территории региона. В апреле 2026 года он получил координаты оптовой партии, спрятанной в Ленинградской области. Взяв автомобиль у знакомой, нижегородец забрал груз и отправился обратно, однако на территории Володарского муниципального округа его иномарку остановили сотрудники полиции.
В ходе досмотра транспортного средства стражи порядка обнаружили два полимерных пакета, в которых находилось около двух килограммов метадона. Мужчина был немедленно задержан и заключён под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в Володарский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что наркоферму в Кстовском районе накрыла полиция.