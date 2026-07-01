Пожизненный срок грозит нижегородцу за попытку сбыта 2 кг метадона

По версии следствия, обвиняемый нашёл в интернете работу по фасовке и распространению запрещённых веществ через тайники-закладки на территории региона. В апреле 2026 года он получил координаты оптовой партии, спрятанной в Ленинградской области. Взяв автомобиль у знакомой, нижегородец забрал груз и отправился обратно, однако на территории Володарского муниципального округа его иномарку остановили сотрудники полиции.