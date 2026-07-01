На Пулковском шоссе мужчина украл бензин

Действия фигуранта квалифицированы как кража. Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Обвиняемому предстоит ответить за хищение в условиях, когда стоимость похищенного относительно невелика, однако сам факт неоплаты повлек уголовное, а не административное преследование.