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На Пулковском шоссе мужчина украл бензин

Прокуратура Пушкинского района утвердила обвинительное заключение в отношении автомобилиста, заправившего машину без оплаты на АЗС. Инцидент произошел 12 марта на Пулковском шоссе, сумма ущерба оценена в 3,5 тыс. рублей.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, утром указанного дня водитель автомобиля Hyundai заехал на автозаправочную станцию, наполнил бак топливом и скрылся, не произведя оплату. Обвиняемый является уроженцем одного из государств ближнего зарубежья.

Действия фигуранта квалифицированы как кража. Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Обвиняемому предстоит ответить за хищение в условиях, когда стоимость похищенного относительно невелика, однако сам факт неоплаты повлек уголовное, а не административное преследование.