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На плотине Волжской ГЭС водитель пострадал после второго ДТП

Водитель автомобиля оказался в больнице после второго ДТП. По данным.

Водитель автомобиля оказался в больнице после второго ДТП. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось накануне, 30 июня, в 8−30 ч. Daewoo Nexia под управлением 33-летней женщины на мостовом комплексе Волжской ГЭС напротив шлюза № 30 при перестроении в правый ряд врезалась в Ладу Весту, попавшую перед этим в аварию.

От удара машина сдвинулась с места и наехала на находившегося позади водителя, который вышел из салона. Водителя госпитализировали.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.