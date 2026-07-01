Экс-директора фирмы обвинили в мошенничестве на 19 млн рублей в Нижнем

По версии следствия, между дорожно-строительной компанией и коммерческой фирмой был заключён договор на сбор, транспортировку и обезвреживание отходов. Подозреваемый изготовил подложные акты о выполнении услуг и предоставил их заказчику. На основании документов с недостоверными сведениями на счёт компании перечислили более 19 млн рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению.