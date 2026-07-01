Экс-директора фирмы обвинили в мошенничестве на 19 млн рублей в Нижнем

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) возбуждено в отношении бывшего директора организации по отработке и утилизации отходов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, между дорожно-строительной компанией и коммерческой фирмой был заключён договор на сбор, транспортировку и обезвреживание отходов. Подозреваемый изготовил подложные акты о выполнении услуг и предоставил их заказчику. На основании документов с недостоверными сведениями на счёт компании перечислили более 19 млн рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению.
Противоправные действия мужчины были выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативниками УФСБ по Нижегородской области. Бывший руководитель задержан, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и других возможных участников преступления.
Ранее сообщалось, что экс-директора нижегородского филиала РАНХиГС осудили на четыре года.