На Сельме сбили 10-летнего велосипедиста

В Калининграде на улице Панина 1 июля утром сбили 10-летнего велосипедиста. О ДТП, которое случилось сегодня около 09:55, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
«Произошло столкновение легкового автомобиля и 10-летнего велосипедиста», — сказали в ГАИ.
Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.
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