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На Сельме сбили 10-летнего велосипедиста

ДТП случилось сегодня утром на улице Панина.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на улице Панина 1 июля утром сбили 10-летнего велосипедиста. О ДТП, которое случилось сегодня около 09:55, рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

«Произошло столкновение легкового автомобиля и 10-летнего велосипедиста», — сказали в ГАИ.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

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