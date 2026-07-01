После обстрела ВСУ в Херсонской области сгорело 100 гектаров посевов

В Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ произошло масштабное возгорание сельскохозяйственных угодий. Пожар уничтожил более 100 гектаров посевов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Инцидент произошел в селе Гладковка Голопристанского округа, где под удар попало фермерское хозяйство «Агро-Мир». По словам главы региона, украинские войска целенаправленно атакуют поля Херсонщины, используя тактику, направленную на уничтожение продовольственных ресурсов.
Владимир Сальдо назвал действия ВСУ «варварским преступлением против мирных жителей», отметив, что удары по сельскохозяйственным объектам не имеют никакой военной цели.