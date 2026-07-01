Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После обстрела ВСУ в Херсонской области сгорело 100 гектаров посевов

Украинские войска нанесли удар по фермерскому хозяйству в Голопристанском округе, что привело к масштабному пожару на полях. В результате выгорело более 100 гектаров посевов. Владимир Сальдо заявил, что ВСУ целенаправленно уничтожают продовольственные ресурсы региона, атакуя сельскохозяйственные объекты.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ произошло масштабное возгорание сельскохозяйственных угодий. Пожар уничтожил более 100 гектаров посевов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Инцидент произошел в селе Гладковка Голопристанского округа, где под удар попало фермерское хозяйство «Агро-Мир». По словам главы региона, украинские войска целенаправленно атакуют поля Херсонщины, используя тактику, направленную на уничтожение продовольственных ресурсов.

Владимир Сальдо назвал действия ВСУ «варварским преступлением против мирных жителей», отметив, что удары по сельскохозяйственным объектам не имеют никакой военной цели.

Узнать больше по теме
Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.
Читать дальше