Вандалы разгромили парк Котовского в старом Кстове

Парк был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». После масштабных работ здесь появились новые пешеходные дорожки, современные детские и спортивные площадки, площадки для массовых мероприятий и отдыха. Также были установлены столбы уличного освещения и перголы с подсветкой.