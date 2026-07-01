Вандалы разгромили парк Котовского в старом Кстове

Вандалы разгромили парк Котовского в старой части города Кстово. По словам главы района Ивана Уланова, хулиганы орудуют здесь не впервые.
Парк был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!». После масштабных работ здесь появились новые пешеходные дорожки, современные детские и спортивные площадки, площадки для массовых мероприятий и отдыха. Также были установлены столбы уличного освещения и перголы с подсветкой.
Однако не все оценили такие старания: на днях неизвестные сломали качели, часть сцены, скамейки, столбы освещения и подсветку.
Иван Уланов подчеркнул, что зачастую за вандализмом стоят подростки, и призвал родителей провести соответствующие беседы со своим чадом и напомнить, что такие действия — «не шалость и не игра».
«За каждым таким поступком стоит труд многих людей и деньги, которые могли бы быть направлены на новые проекты и развитие города, — отметил Уланов. — Со своей стороны мы обязательно приложим усилия для восстановления повреждённых объектов».
Обращение в полицию уже написано для поиска виновных и привлечения их к ответственности.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что следователи начали проверку из-за разрушающегося памятника в Дзержинске.