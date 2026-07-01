Лежачую бабушку из горящего дома вынес полицейский в Красноярском крае

Все произошло 23 мая 2026 года в поселке Нижний Ингаш, сообщили в ГУ МВД России по региону. В тот день инспектор ДПС был не на службе — приехал в гости к родным. Часов в шесть вечера вышел за порог и ахнул: на соседней улице горел дом. Парень тут же кинулся к месту ЧП.