Лежачую бабушку из горящего дома вынес полицейский в Красноярском крае

Дом уже полыхал, а внутри задыхалась 84-летняя старушка. Лежачую бабушку из горящей избы смог вынести полицейский в Красноярском крае.
Все произошло 23 мая 2026 года в поселке Нижний Ингаш, сообщили в ГУ МВД России по региону. В тот день инспектор ДПС был не на службе — приехал в гости к родным. Часов в шесть вечера вышел за порог и ахнул: на соседней улице горел дом. Парень тут же кинулся к месту ЧП.
Из охваченной пламенем постройки уже успели выбежать двое, 53-летний Александр и его жена Светлана. Они были в панике, ведь в доме осталась их родственница, 84-летняя старушка. Совсем беспомощная — лежачая.
Узнав об этом, полицейский не раздумывал. Бросился в полыхающую избу, едва пробрался сквозь завесу дыма. Но все-таки сумел найти спальню, где ждала помощи старенькая бабушка. Подхватил ее на руки и, открыв окно, передал кому-то из односельчан.
Бабуля перепугалась, надышалась гари. Но ее удалось спасти. Благодаря инспектору ДПС, который не побоялся рискнуть собой.
— Такой поступок, он дорогого стоит! — родственники бабушки не смогли скрыть слез. — Спасибо вам, низкий поклон!
Сейчас руководство решает вопрос о награждении отважного полицейского.