Стала известна причина обысков в «Реал Инвесте» нижегородского бизнесмена

Данное расследование раскрывает подробности дела о махинациях с отходами на 19 млн рублей, о котором сообщалось ранее сегодня. По версии регионального СУ СКР, Краснокутский предоставил заказчику дорожных работ фиктивные акты об утилизации старых шпал, являющихся отходами III класса опасности. Примечательно, что к полигону «Реал-Бор» ещё весной прошлого года возникали претензии со стороны Росприроднадзора из-за несанкционированной свалки этих самых шпал.