Стала известна причина обысков в «Реал Инвесте» нижегородского бизнесмена

Стала известна причина обысков в офисах нижегородской группы компаний «Реал-Инвест» и у её руководителя Льва Тарабарина. Как сообщает «Ъ-Приволжье», следственные действия напрямую связаны с уголовным делом о мошенничестве, в котором обвиняют бывшего сотрудника фирмы Леонида Краснокутского. Сам глава холдинга Тарабарин сейчас проходит по делу в статусе свидетеля.
Данное расследование раскрывает подробности дела о махинациях с отходами на 19 млн рублей, о котором сообщалось ранее сегодня. По версии регионального СУ СКР, Краснокутский предоставил заказчику дорожных работ фиктивные акты об утилизации старых шпал, являющихся отходами III класса опасности. Примечательно, что к полигону «Реал-Бор» ещё весной прошлого года возникали претензии со стороны Росприроднадзора из-за несанкционированной свалки этих самых шпал.
До переезда на новую работу в Санкт-Петербург Леонид Краснокутский трудился в нижегородском холдинге с 2021 года, а до этого являлся помощником депутата Законодательного собрания Нижегородской области. На данный момент фигурант задержан.
Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски у нижегородского бизнесмена Тарабарина.