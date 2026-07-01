Попавшие в аварию в Красноярском крае дети возвращались с праздника

Водитель Kia остановилась и со своей семьей помогала детям выбираться из автобуса. Также она выразила сожаление о случившемся и попросила прощения у родителей. Возбуждено уголовное дело, расследование и выяснение всех обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры Красноярского края.