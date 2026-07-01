Попавшие в аварию в Красноярском крае дети возвращались с праздника

Дети, попавшие в крупную аварию в Красноярском крае, незадолго до ДТП участвовали в празднике в спортивном лагере, сообщил «РГ» информированный источник.
Все ребята отдыхали в оздоровительном лагере «Чемпион» на юге региона недалеко от Минусинска. Лагерь размещал 180 школьников, в июне здесь отдыхали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени Б. Х. Сайтиева Красноярска.
Перед отъездом домой для детей устроили праздничное закрытие смены.
Из лагеря дети выезжали на трех автобусах, один из которых попал в аварию.
Как удалось выяснить корреспондент «РГ», автобусы принадлежали коммерческой компании, которая обслуживает заказы широкого профиля: от перевозок детей до свадеб. Грубых нарушений ПДД и аварий за автобусами компании нет.
Напомним, на трассе «Саяны» навстречу автобусу неожиданно выехала Kia с уснувшей девушкой за рулем. Ей удалось вернуться на свою полосу, а водитель автобуса вывернул руль вправо, после чего машина опрокинулась.
Водитель Kia остановилась и со своей семьей помогала детям выбираться из автобуса. Также она выразила сожаление о случившемся и попросила прощения у родителей. Возбуждено уголовное дело, расследование и выяснение всех обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры Красноярского края.