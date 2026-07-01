Дальнобойщик из Хабаровского края 20 лет похищал и насиловал девушек

В Хабаровском крае задержан водитель тягача, который похищал и насиловал девушек с 2005 года, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.
По информации следственных органов, мужчина из поселка Гатка с 2005 года совершал преступления в разных регионах.
Некоторые из его жертв были несовершеннолетними, поделились подробностями в ведомстве.
В Следственном комитете сообщили, что расследуется уголовное дело по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также покушении на убийство.
По данным СК, мужчина в настоящее время находится в следственном изоляторе.
Расследование началось весной текущего года. В данный момент известно как минимум о 6 потерпевших, но следователи допускают, что их может быть больше.