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Дальнобойщик из Хабаровского края 20 лет похищал и насиловал девушек

В Хабаровском крае задержан водитель тягача, который похищал и насиловал девушек с 2005 года, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.

В Хабаровском крае задержан водитель тягача, который похищал и насиловал девушек с 2005 года, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СКР по региону.

По информации следственных органов, мужчина из поселка Гатка с 2005 года совершал преступления в разных регионах.

Некоторые из его жертв были несовершеннолетними, поделились подробностями в ведомстве.

В Следственном комитете сообщили, что расследуется уголовное дело по статьям о похищении, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также покушении на убийство.

По данным СК, мужчина в настоящее время находится в следственном изоляторе.

Расследование началось весной текущего года. В данный момент известно как минимум о 6 потерпевших, но следователи допускают, что их может быть больше.