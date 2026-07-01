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В Ростовской области грузовик сбил насмерть водителя, стоявшего у обочины дороги

На донской трассе водитель сбил насмерть 51-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Ростовской области водитель грузовой машины сбил насмерть водителя, стоявшего на обочине дороги. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Дорожное происшествие случилось вечером 30 июня в Белокалитвинском районе, на трассе Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Предварительно, 43-летний водитель автомобиля «Шакман» (Shacman), двигаясь по полосе разгона, наехал на 51-летнего мужчину, вышедшего на обочину из самосвала «Хово» (Howo).

— В результате ДТП пострадавший погиб, — рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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