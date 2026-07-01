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В Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера бутылкой по голове

ГУ МВД: в Петербурге пьяная женщина ударила фельдшера бутылкой по голове.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — РИА Новости. Пьяная женщина ударила фельдшера скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге бутылкой по голове, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел минувшей ночью на площади Искусств, где женщина в состоянии алкогольного опьянения напала на фельдшера бригады скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову о лежащем человеке.

«По предварительным данным, 40-летняя женщина ударила медицинского работника стеклянной бутылкой по голове. В результате нападения 25-летний фельдшер был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Нападавшую задержали и передали в отдел полиции, где в отношении нее был составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Затем дебоширку отправили в спецприемник.

Как сообщает ведомство, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.