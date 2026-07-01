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В Пермском крае перевернулась лодка с тремя пассажирами, погиб ребёнок

Сейчас на месте происшествия работают следственные органы.

В Чердынском округе при перевороте лодки с тремя пассажирами погибла несовершеннолетняя девушка, сообщила глава муниципалитета Анна Батагова.

«Произошла страшная трагедия — перевернулась лодка с тремя пассажирами. В результате чего утонул ребёнок, несовершеннолетняя девушка из соседнего Красновишерского муниципального округа. Ещё одна семья навсегда потеряла самое дорогое», — рассказала Анна Батагова.

По данным главы муниципалитета, инцидент произошёл 1 июля в районе устья реки Колвы. Сейчас на месте происшествия работают следственные органы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.