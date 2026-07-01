Годовалый ребенок получил ожоги кипятком в Бобруйске

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Годовалый ребенок получил ожоги кипятком в одной из квартир Бобруйска, сотрудники местного межрайотдела Следственного комитета проводят проверку, сообщили в пресс-службе СК.
По предварительным данным, инцидент произошел в понедельник утром. Глава семейства на кухне включил чайник. Он стоял на полотенце, край которого свисал вниз.
Когда мужчина отошел к раковине, девочка потянула за этот край, и чайник с кипятком опрокинулся.
«Чайник опрокинулся, и ребенок получил ожоги кипятком», — говорится в сообщении.
Пострадавшего ребенка быстро госпитализировали. По словам медиков, состояние малышки оценивается как тяжелое, стабильное. Угрозы ее жизни нет.
В СК добавили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, было осмотрено жилище. Установлено, что в семье трое несовершеннолетних детей, она характеризуется положительно.