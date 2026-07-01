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Годовалый ребенок получил ожоги кипятком в Бобруйске

Отец семейства, находясь на кухне, включил чайник и отошел к раковине, малышка оказалась рядом с электроприбором.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Годовалый ребенок получил ожоги кипятком в одной из квартир Бобруйска, сотрудники местного межрайотдела Следственного комитета проводят проверку, сообщили в пресс-службе СК.

По предварительным данным, инцидент произошел в понедельник утром. Глава семейства на кухне включил чайник. Он стоял на полотенце, край которого свисал вниз.

Когда мужчина отошел к раковине, девочка потянула за этот край, и чайник с кипятком опрокинулся.

«Чайник опрокинулся, и ребенок получил ожоги кипятком», — говорится в сообщении.

Пострадавшего ребенка быстро госпитализировали. По словам медиков, состояние малышки оценивается как тяжелое, стабильное. Угрозы ее жизни нет.

В СК добавили, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, было осмотрено жилище. Установлено, что в семье трое несовершеннолетних детей, она характеризуется положительно.