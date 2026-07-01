Пермяк, дважды судимый за убийства, ответит перед судом за надругательство

Житель Перми, дважды судимый за убийства, ответит перед судом за надругательство над несовершеннолетней, сообщили в СУ СК по Пермскому краю.
Речь о 51-летнем мужчине, который был задержан в апреле 2026 года. Ему было предъявлено обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, по ч. 4 ст. 132 УК РФ.
«Несмотря на то, что на первоначальном этапе раскрыть преступления не удалось, системная и наступательная работа позволила установить личность фигуранта в апреле 2026 года», — рассказали в следственном комитете.
Как выяснило следствие, в январе 2015 года пермяк заметил девочку, которой не было и 14 лет, и проследовал за ней до дома. Затем он проник в квартиру, надругался над школьницей и скрылся.
В ходе следствия нападавший признал свою вину. Сейчас правоохранители завершили расследование преступления и направили материалы уголовного дела в суд. Отмечается, что мужчина с апреля содержится под стражей.
Напомним, на счету фигуранта есть ещё как минимум две жертвы, к которым он применил сексуальное насилие.